Um homem, de 34 anos, de nacionalidade brasileira, começou esta sexta-feira a ser julgado no Tribunal do Barreiro, por ter atropelado mortalmente uma mulher de 70 anos, enquanto fugia à PSP por ter disparado sobre três seguranças junto a uma discoteca no Barreiro.Os sete crimes (três de homicídio tentado, um de homicídio negligente, um de omissão de auxílio, um de condução com álcool e outro de posse de arma) remontam a 8 de julho de 2018.Daniel Vieira está preso.