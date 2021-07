O músico e DJ Mastiksoul (Fernando Figueira) foi esta terça-feira condenado no Tribunal de Torres Vedras a uma pena de prisão de dois anos e três meses, suspensa por igual período, por violência doméstica contra a ex-companheira.O produtor, de 44 anos, ficou também proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima (com quem viveu durante sete anos e que é mãe do seu filho de três anos), estando ainda obrigado a frequentar um curso de reabilitação de agressores de vítimas de violência doméstica.