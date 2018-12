Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doente com sarna infeta funcionários de Hospital de Tomar

Um enfermeiro e três assistentes operacionais ficaram doentes e estão em tratamento.

Por Isabel Jordão | 08:59

Um doente com sarna deu entrada no serviço de Medicina 4 do hospital de Tomar e contagiou um enfermeiro e quatro assistentes operacionais, obrigando a um reforço das medidas de controlo da infeção. O doente foi colocado num quarto de isolamento, onde ainda se mantém em tratamento, e os profissionais estão a ser acompanhados pela Medicina do Trabalho.



"A situação está controlada e não há risco de alargar a outras pessoas", garantiu este domingo ao CM a enfermeira Alzira Pinto, do Programa de Prevenção e Controlo da Infeção e Resistência aos Antimicrobianos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, garantindo que "não há qualquer surto de sarna no hospital de Tomar".



Segundo Alzira Pinto, "para haver um surto teria de haver um número anormal de casos e não apenas um doente, já que os outros foram por contágio".



O caso foi detetado no final do verão e o doente foi de imediato sujeito a tratamento. No entanto, por ter outras doenças associadas, a sarna voltou a manifestar-se e o doente foi de novo internado, mantendo-se num dos quartos de isolamento do serviço de Medicina 4.



Quanto aos profissionais de saúde, "foram acionadas medidas de tratamento e estão a ser acompanhados pelos médicos da Medicina do Trabalho", explicou Alzira Pinto, adiantando que houve "um reforço de medidas de higiene no serviço de Medicina 4". Um dos profissionais infetados estava de férias quando os sintomas surgiram e ainda se mantém de férias.



A sarna é uma doença da pele causada por um ácaro. Provoca comichão e deve ser tratada de imediato para evitar o contágio.