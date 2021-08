Dois adolescentes feridos num aparatoso despiste de mota em Monção

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, ficaram feridos no despiste de um motociclo, que colidiu contra outros três que estavam estacionados, esta tarde, na EN202, em Barbeita, Monção.

O alerta para o acidente, próximo de um café, foi dado às 16h20. Ao que o CM conseguiu apurar, os dois menores estavam sentados nas motas estacionadas, sofreram ferimentos ligeiros e foram hospitalizados em Viana do Castelo. Outros dois jovens, um homem e uma mulher, foram assistidos no local pelos Bombeiros de Monção, mas não necessitariam de cuidados hospitalares.

Para o local, além da corporação de bombeiros local, foi ainda acionada a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Monção do INEM. A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.