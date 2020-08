Dois advogados suspensos após serem apanhados em investigações conexas à operação Busão

Dois advogados estão suspensos de funções por terem sido apanhados, e constituídos arguidos, em investigações conexas à operação Busão, realizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).





Esta investigação, ao que oapurou, tem-se debruçado sobre uma rede, sediada fora de Portugal, que se dedica a constituir empresas fictícias no nosso país. A ideia é forjar contratos de trabalho que permitam legalizar imigrantes (na sua maioria africanos) no espaço europeu Schengen. Após a legalização, os trabalhadores eram encaminhados, na sua maioria, para a Bélgica. Os advogados apanhados na investigação têm as funções suspensas.