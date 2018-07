Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois bombeiros de Alenquer detidos por atear fogos no concelho

Investigação da PJ foi desencadeada por denúncias de populares às autoridades.

Por Lusa | 16:42

Dois bombeiros da corporação de Alenquer foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de terem ateado 20 a 30 incêndios neste concelho do distrito de Lisboa, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte policial.



Segundo a mesma fonte, um deles é um bombeiro profissional do corpo de bombeiros, de 25 anos, e foi detido no quartel na terça-feira e o outro é voluntário, de 20 anos, e foi detido na quarta-feira numa oficina onde trabalha como mecânico.



A investigação da PJ foi desencadeada por denúncias de populares às autoridades sobre a existência de veículos suspeitos junto à zona onde os fogos deflagraram.



A PJ veio a concluir que se trataria dos veículos dos suspeitos, que terão ateado entre 20 a 30 incêndios no concelho, nos dias em que estavam de folga dos bombeiros, o que foi confirmado pelo comandante da corporação, Rodolfo Baptista, à agência Lusa.



O responsável operacional nunca suspeitou dos dois bombeiros, mas, face às suspeitas que recaem sobre eles, decidiu suspendê-los da função.



Ambos estão a ser presentes ao juiz de Instrução Criminal no Tribunal de Alenquer para lhe serem aplicadas as medidas de coação.