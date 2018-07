Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furto a bombeiros de Miranda do Douro rende 25 mil euros a gang

Grupo de cara tapada e roupa preta levou expansor e tesouras.

Por Tânia Rei | 09:25

Em poucos minutos, um gang com três a quatro elementos, de cara tapada e vestidos de preto, entrou pela porta principal da garagem do quartel dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, na madrugada de terça-feira e levou grande parte do material de desencarceramento.



"Levaram o grupo energético, o expansor e as tesouras. Tínhamos adquirido este material em 2004. É um prejuízo de 25 mil euros", revela ao CM o comandante Luís Martins. O furto poderá ter sido praticado por quem conhecia as instalações. "Dirigiram-se ao veículo e levaram o que realmente queriam", acredita Luís Martins.



O alerta foi dado pelo operador da central, que ligou a luz e viu os indivíduos, que de imediato se puseram em fuga numa carrinha Audi A6 preta, ao que se supõe em direção a Espanha.



Agora, a corporação tem de se socorrer de material de desencarceramento dos anos 80 e da ajuda das corporações vizinhas para fazer face a uma eventual ocorrência.



"Este material é essencial para prestar socorro de qualidade. Vamos apelar a quem queira colaborar para adquirir equipamento novo", concluiu Luís Martins.