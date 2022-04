Dois cadáveres recolhidos pela Polícia Marítima em Porto Santo

Dois cadáveres foram recolhidos este domingo pela Polícia Marítima no Porto Santo, indicou o comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, referindo que um dos corpos -- uma mulher -- encontrava-se no mar e outro -- um homem -- numa ravina.

"Não temos ainda qualquer informação sobre as causas do acidente, nem sobre a identificação e a nacionalidade das vítimas", disse à agência Lusa Rui Teixeira, explicando que o alerta foi recebido cerca das 18h20, quando os corpos foram avistados por uma pessoa que circulava na zona.

O acidente ocorreu entre o Miradouro das Flores e a praia do Zimbralinho, sendo que o corpo da mulher estava no mar e o do homem na escarpa sobranceira.

O comandante da Zona Marítima da Madeira esclareceu que o primeiro corpo a ser recuperado foi o da mulher e depois, cerca das 22h00, o corpo do homem, numa operação que envolveu também os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e o Serviço de Proteção Civil.

Os cadáveres foram encaminhados para a marina do Porto Santo e posteriormente para a morgue local.