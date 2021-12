Dois carros completamente destruídos pelas chamas em Sintra. Veja as imagens

Dois carros ficaram completamente destruídos pelas chamas, na madrugada desta quinta-feira, em Rinchoa, Sintra.

Ao que o CM conseguiu apurar, há suspeitas de que terá sido fogo posto.





No local estiveram os Bombeiros da Rinchoa que conseguiram combater o incêndio. A Polícia Judiciária também foi acionada para o local e investiga as causas do incêndio.

Os veículos estavam estacionados perto do Complexo Desportivo Municipal de Fitares que funciona, neste momento, como centro de vacinação.



O alerta para o incêndio foi dado pelas 01h00.