Dois carros incendeiam-se na A3 em Ponte de Lima

Pelo menos dois carros arderam na noite desta quinta-feira na A3, ao quilómetro 71, em Ponte de Lima. A Autoestrada esteve cortada ao trânsito no sentido Valença-Porto.Segundo informações do CDOS de Viana do Castelo, os carros estavam a ser rebocados quando o incêndio deflagrou. Não há registo de feridos.O alerta às autoridades foi dado às 22h02. No local estão 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas.