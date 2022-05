Um incêndio destruiu dois carros e um ecoponto, na manhã deste sábado, junto ao E.Leclerc no Bairro do Cabeço do Mouro, em São Domingos de Rana.O alerta para o fogo foi dado pelas 11h00.Para o local foram mobilizados oito operacionais dos bombeiros voluntários de Carcavelos apoiados por três viaturasEm atualização.