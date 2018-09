Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois casos de legionella registados em Beja

Um dos doentes está internado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital da cidade.

Por António Lúcio | 08:43

Dois casos de doença dos legionários foram detetados em Beja no espaço de poucos dias. Um dos doentes encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do hospital de Beja em estado considerado "grave". O homem, com cerca de 70 anos, "está sob vigilância e monitorização 24 horas por dia e a receber os tratamentos adequados".



O Conselho de Administração (CA) do hospital explicou ao CM que o doente deu entrada na unidade hospitalar no dia 11 (terça-feira). Segundo a mesma fonte, "o caso foi comunicado à Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que iniciou a investigação epidemiológica necessária".



O hospital de Beja refere ainda que se trata de "um caso isolado". No entanto, o CM sabe que na semana passada foi detetada outra situação na cidade, no Bairro da Esperança. O doente, com diagnóstico menos grave, já está em casa a recuperar.

Apesar de não estar localizado, o foco de infeção estará no exterior dos serviços de saúde, refere fonte hospitalar.

Estes doentes podem ter contraído a bactéria através da inalação de gotículas de água, por aspiração de água contaminada ou sistemas de refrigeração.



A presença de legionella em Beja sucede após a deteção da bactéria, em novembro, no balneário feminino do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo e Secundária de Ourique. A bactéria foi descoberta durante as análises regulares à qualidade da água realizadas pelo município ouriquense. Não houve registo de alunos infetados pela bactéria que provoca a doença.n