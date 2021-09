A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira de manhã, dois suspeitos de pertencerem a dois gangues rivais no Martim Moniz, em Lisboa.Os dois grupos têm espalhado o pânico entre os cidadãos e estão em guerra pelo controlo dos negócios de comércio da zona, mais especificamente pelo domínio das lojas da comunidade do Bangladesh.Os detidos vão ser na próxima quarta-feira, dia 22, presentes a tribunal.Recorde-se que o maior foco de violência na zona do Martim Moniz foi em janeiro de 2020.