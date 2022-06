Dois detidos em Torre de Moncorvo com quase 800 doses de estupefacientes

Dois homens, um deles menor, foram detidos com quase 800 doses de vários estupefacientes e são suspeitos de tráfico de droga nos concelhos de Mirandela e Valpaços, informou esta quinta-feira a GNR.

A detenção foi feita por guardas de Torre de Moncorvo, na terça-feira, durante uma fiscalização rodoviária ao veículo em que se deslocavam os detidos, um com 52 e outro com 16 anos, de acordo com o Comando Distrital de Bragança da GNR.

Os suspeitos estavam a ser investigados "há cerca de um ano" e a detenção levou as autoridades a realizarem buscas no concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, e no concelho vizinho de Valpaços, no distrito de Vila Real.

Nas buscas foram apreendidas 568 doses de heroína, 224 doses de cocaína, 14 doses de haxixe e sementes de canábis, 7.684 euros em dinheiro, dois veículos e outro material.

Os detidos serão presentes hoje no Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo, de acordo com a GNR.

A ação policial contou com os reforços dos postos territoriais de Torre de Moncorvo, Chaves, Valpaços, do núcleo de apoio técnico do Comando Territorial de Bragança, uma equipa cinotécnica e o apoio da Polícia de Segurança Pública de Mirandela.