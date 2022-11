Dois empresários do ramo da construção civil de Paredes foram constituídos arguidos, no âmbito de um inquérito aberto pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), após uma denúncia de suspeitas de tráfico de pessoas para exploração laboral e auxílio à imigração ilegal.A empresa de construção civil começou a ser investigada há cerca de um mês, após uma queixa que indicava que cidadãos de nacionalidade brasileira seriam atraídos para virem trabalhar para Portugal com promessas de salários acima da média e com boas condições de vida.Na mesma operação - que segundo disse aofonte do SEF se encontra em segredo de justiça e ainda em curso - foram ainda identificados sete operários de construção civil. Estariam com a situação regularizada no País.