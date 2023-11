Uma colisão entre dois veículos, seguida de capotamento de uma das viaturas, provocou dois feridos, na Via de Cintura Interna (VCI), Porto, ao início desta tarde.O acidente ocorreu pelas 13h00, no sentido Freixo-Arrábida, antes do acesso para a Via Norte.As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Leixões e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital de Santo António.O acidente provocou filas de trânsito desde a zona das Antas até ao nó da Via Norte.