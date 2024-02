Um acidente que envolveu dois automóveis provocou dois feridos, na manhã desta segunda-feira, no acesso da Via de Cintura Interna (VCI), sentido Arrábida/Freixo, à Via Norte (EN14), no Porto. Uma das viaturas capotou.

O alerta foi dado às 08h07.





As duas vítimas, socorridas pelos Bombeiros Portuenses e INEM, sofreram ferimentos ligeiros e não necessitaram de transporte a uma unidade hospitalar.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.