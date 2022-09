Dois militares da GNR e dois civis ficaram feridos na manhã desta sexta-feira num acidente que envolveu o carro patrulha e um civil, na localidade de Campo, em Viseu.Ao que o CM apurou, um dos militares está em estado grave, assim como uma mulher que seguia no carro civil. Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Viseu.No local está uma equipa do núcleo de investigação da GNR para apurar as causas do acidente. O alerta foi dado pelas 08h35.Em atualização