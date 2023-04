O despiste de um automóvel, seguido de capotamento, provocou dois feridos, esta tarde, na A4, em Amarante.

O alerta para o acidente, no sentido Vila Real-Porto, foi dado às 16h23. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Amarante e uma equipa médica de emergência e reanimação, e transportadas para o Hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente. O trânsito esteve condicionado.