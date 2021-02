Um despiste de um carro no IC23, em Mafamude, Vila Nova de Gaia, no sentido Norte-Sul, fez dois feridos, na manhã desta quarta-feira.O homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória no local, tendo sido transportado para o Hospital de Gaia. A mulher que seguia no mesmo carro ficou com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 09h25.No local estiveram operacionais do INEM, dos Sapadores de Gaia e dos Bombeiros de Coimbrões.