Dois feridos em rixa entre grupos nas festas de Vila Franca de Xira

Duas pessoas ficaram feridas numa rixa entre pelo menos dois grupos, durante as festas de Vila Franca de Xira, na noite do passado sábado.Os feridos foram assistidos pelos bombeiros e encaminhados para o hospital. A PSP foi chamada à ocorrência, mas quando chegou ao local os desacatos já tinham terminado.O incidente ocorreu à porta de um bar e envolveu arremesso de garrafas e outros objetos. Fonte da PSP confirmou àque têm existido várias rixas nas ruas de Vila Franca de Xira nas últimas semanas.Este é mais um episódio de violência na noite em Portugal, depois da agressão de um segurança a um homem numa discoteca no Algarve e da morte de um jovem de 23 anos no Porto