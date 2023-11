Dois feridos em incêndio num cabeleireiro na Pontinha

Dois feridos ligeiros é o que resulta de um incêndio que deflagrou num cabeleireiro, na tarde deste domingo, na rua Praceta Poder Local, na Pontinha.

Uma das vítimas, a dona do cabeleireiro, uma mulher com cerca de 60 anos, foi levada para o hospital. A outra vítima foi apenas assistida no local devido à inalação de fumo.

Os edifícios à volta do estabelecimento foram evacuados e o estabelecimento ficou totalmente destruído.

Foram, ainda, retirados quatro adultos e duas crianças que estavam no local. O incêndio já foi extinto, mas os meios continuam no local.

A Proteção Civil, os Bombeiros da Pontinha e a GNR estão a avaliar os estragos. Também o INEM esteve no local para prestar socorro.

O alerta foi dado pelas 17h19.