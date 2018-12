Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em colisão com pesado de transporte de gasolina na A1 em Santarém

Acidente aconteceu às 13h43 desta segunda-feira.

Por Lusa | 14:08

Um acidente ao quilómetro 86 da Autoestrada do Norte (A1), no sentido sul/norte, junto a Santarém, envolveu esta segunda-feira uma viatura ligeira e um pesado de transporte de gasolina, provocando três feridos, dois deles em estado grave, segundo a Proteção Civil.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu às 13h43, tendo dois dos feridos ficado encarcerados e feridos com gravidade.



Os três feridos, todos da viatura ligeira, foram transportados para o Hospital de Santarém. Fonte da GNR disse à Lusa que o acidente ocorreu na faixa da esquerda, estando a circulação condicionada.



A fonte do CDOS adiantou que estão no local 18 operacionais e sete viaturas das corporações de bombeiros voluntários de Pernes e Santarém e municipais de Alcanena, da GNR e da Brisa, tendo sido acionada a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém.



Uma das viaturas enviadas ao local foi um carro de combate a incêndios, por precaução, tendo em conta a informação de que o ligeiro estaria a deitar fumo e o facto de o pesado transportar material inflamável, disse a fonte.



Segundo as fontes, houve derrame de combustível do depósito do próprio camião, que foi contido, não existindo qualquer risco.