Um incêndio deflagrou num apartamento, ao início desta tarde, em Espinho.Mãe e filha, de 83 e 54 anos, ficaram feridas e desalojadas na sequência do incêndio. Uma vizinha, com cerca de 50 anos, também sofreu ferimentos.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um incêndio urbano, na Av. João de Deus, em Silvalde.A PSP está no local e investiga as causas do incêndio.