Dois homens foram este sábado feridos à facada e ao tiro, após uma rixa que terá envolvido mais um interveniente, ocorrida na Amadora. A Polícia Judiciária investiga o crime.





O alerta foi dado cerca das 05h00. Gritos na rua Luís Gomes levaram ao empenho de 5 patrulhas da PSP. Fonte oficial disse aoque, no local, foram encontrados dois homens feridos. Um tinha ferimentos de bala no braço esquerdo e foi levado para o Hospital Amadora-Sintra. O outro, com vários golpes de arma branca, foi para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde lhe detetaram uma bala no corpo.