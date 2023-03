Dois homens morreram na madrugada desta segunda-feira na sequência do despiste da moto em que seguiam na A25 junto ao Estádio de Aveiro, ao quilómetro 14, no sentido Aveiro- Viseu.O alerta foi dado às 2h45 da manhã. Ao que oconseguiu apurar, as vítimas foram encontradas por um militar da GNR que passava pela zona na dada altura. Sabe-se que os homens terão perdido a vida ainda no local.No local estiveram os Bombeiros e a GNR.