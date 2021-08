A GNR e a PJ do Norte anunciaram esta quarta-feira a detenção de mais dois homens suspeitos de incendiarismo, respetivamente em Ferreira do Zêzere e Santa Maria da Feira.O primeiro é um homem, de 50 anos, que ateou fogo a vegetação e fugiu. Foi detido em flagrante e o fogo apagado pelos militares.Já o segundo, de 38 anos, sem ocupação, terá ateado com cigarro e isqueiro dois focos de incêndio, numa zona de caminho junto a floresta e moradias, na freguesia de S. João de Ver.