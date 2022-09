Dois menores de 16 e 13 anos apanhados a roubar na via pública no Porto

Um jovem, de 16 anos, foi esta quarta-feira detido na rua D. João Coutinho, no Porto, por vários furtos na via pública com a ajuda de um outro menor de 13 anos.Quando intercetados pela polícia, os menores tinham na sua posse dinheiro, um relógio e duas capas de telemóveis que tinham, momentos antes, roubado a dois jovens, de 19 e 20 anos, através de agressão física.O detido vai ser esta quinta-feira presente junto das Autoridades Judiciárias.Foi ainda realizada a participação do outro jovem, que não tem idade para responder criminalmente, por factos ilícitos de acordo com a Lei Tutelar Educativa, assim como foi entregue a familiar.