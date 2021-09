A PSP deteve, esta quinta-feira, três suspeitos de vários roubos na via pública no Porto.Os detidos tinham na sua posse, no momento da detenção, oito telemóveis, 70 euros, um relógio e vários cartões multibanco, refere fonte policial.A detenção ocorreu no Campo Mártires da Pátria, junto ao Tribunal da Relação do Porto.