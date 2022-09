A PSP verá entrar, no espaço de um ano, dois mil novos agentes, com o objetivo de rejuvenescer a Polícia e ajudar no combate ao crime, soube o CM. Os primeiros 931 entram ao serviço já no próximo mês. Os restantes estão agora a realizar provas para ingressar: para mil vagas candidataram-se mais de dois mil jovens.





CM, ocorreram quase 49 mil crimes nos primeiros sete meses deste ano. O Ministério da Administração Interna (MAI) está a levantar um plano de criação de habitação - usando verbas do PRR (a bazuca europeia) - nos concelhos da Amadora, Odivelas e Oeiras.



CM o ministro José Luís Carneiro.



Grande parte destes novos agentes ficará no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Neste distrito, de acordo com dados oficiais obtidos peloocorreram quase 49 mil crimes nos primeiros sete meses deste ano. O Ministério da Administração Interna (MAI) está a levantar um plano de criação de habitação - usando verbas do PRR (a bazuca europeia) - nos concelhos da Amadora, Odivelas e Oeiras.o ministro José Luís Carneiro.

Além da construção de alojamentos, serão estabelecidos acordos com municípios “para acesso a cantinas, creches, espaços desportivos, entre outros, por parte dos profissionais da PSP”, diz fonte do MAI.

Criminalidade no distrito de Lisboa







“É preciso estudar e é preciso agir. É o que o Governo tem feito. O governo colocou em prática respostas ao nível da análise e definição de políticas, mas também ao nível da ação. Estamos a agir na otimização da resposta operacional e no aumento da ação de fiscalização da PSP e da GNR. Estamos a aumentar o investimento e o recrutamento de profissionais”, assegura José Luís Carneiro, reagindo à “maior severidade da criminalidade”. “Em especial, ao nível do aumento da violência e do mais fácil recurso a armas de fogo e armas brancas”, explica.