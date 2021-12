Dois jovens morrem em incêndio dentro de casa em Rio Tinto. Há dois feridos

Dois jovens de 19 e 21 anos morreram e outras duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num incêndio que deflagrou numa casa em Rio Tinto, no concelho de Gondomar.Uma mulher de 60 anos ficou ferida com gravidade e foi levada para o hospital de São João, no Porto. Já a vítima ligeira, um homem de 50, foi transportada para o hospital de Santo António.Ao que oapurou, as duas vítimas mortais eram netas da inquilina da casa.Estiveram no local 25 operacionais dos bombeiros da Areosa, Rio Tinto, Gondomar, Valongo, S. Pedro da Cova, São Mamede de Infesta e PSP. As equipas da viatura médica de emergência e reanimação dos hospitais de S. João e de Santo António, no Porto, foram mobilizadas.O alerta para o incêndio foi dado às 04h57.Em atualização