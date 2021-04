Um incêndio deflagrou, na noite deste sábado, no sétimo andar de um prédio em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.Segundo o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, o fogo teve origem na dispensa de um apartamento do edifício.Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras.O alerta para o incêndio foi dado às 22h18.