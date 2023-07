Uma colisão entre um carro da PSP e uma viatura civil, ocorrida pelas 18h20 desta terça-feira na Praça de Espanha, em Lisboa, feriu dois agentes policiais e o condutor do outro veículo envolvido.

No local está uma viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros, com seis operacionais, além de mais viaturas da PSP que tomam conta da ocorrência.

"Os ferimentos são ligeiros, e avalia-se ainda a necessidade de transporte dos sinistrados ao hospital", explicou ao CM fonte oficial da PSP.

O trânsito na zona está condicionado.