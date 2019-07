Donativos para a bebé Matilde continuam a chegar

mais de 2 milhões e 517 mil euros.

criada com o objetivo de conseguirem apoios solidários para a aquisição do medicamento que Matilde precisa para se curar, os pais da bebé referiram que "os donativos continuam a chegar", algo que os pais agradecem "de coração".





"Queremos tranquilizar os vossos corações, que têm sido enormes e têm estado sempre ao lado da nossa/vossa Matilde", pode ler-se na publicação.



Os pais de Matilde garantem ainda "que todo o valor que não for necessário para o tratamento da Matilde será doado às famílias com outras 'Matildes'".



Recorde que o medicamento que a bebé Matilde precisa para se curar - Zolgensma - custa dois milhões de euros. A sua comercialização está ainda ser analisada pela Agência Europeia do Medicamento.



A bebé de dois meses sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1.