Donos de lavandaria prendem assaltante no interior de loja em Vila Nova de Gaia

Os donos de uma lavandaria conseguiram prender um assaltante no interior da loja, em Vila Nova de Gaia, na manhã desta quinta-feira.O homem, de 51 anos, arrombou uma porta que dá acesso ao cofre da máquina de trocos. O alarme foi acionado e o ladrão decidiu sair da lavandaria.Volvidos dez minutos, o homem regressou ao estabelecimento, depois de o alarme parar de tocar. Os proprietários já estavam atentos às câmaras e fecharam as grades. No interior da lavandaria, ficaram retidos dois clientes, além do assaltante.A PSP foi acionada ao local e deteve o suspeito, já conhecido na zona por furtos a lavandarias self-service.