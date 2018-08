Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Drone ajuda a salvar vidas na praia

Aparelho vai entrar em ação nos próximos dias nas praias de Oeiras.

Por João Carlos Rodrigues | 08:34

As praias do concelho de Oeiras vão passar a contar com um drone salva-vidas para uma resposta mais rápida em ocorrências no mar. O aparelho será operado pelos bombeiros de Paço de Arcos e entrará em ação já nos próximos dias.



De acordo com a Câmara de Oeiras, que se associou à iniciativa e comparticipou o projeto com um apoio de 4559 euros, a iniciativa faz parte do projeto Praias - Vigilância e Socorro. Visa promover, segundo fonte da autarquia, "uma resposta mais rápida e eficaz a ocorrências em que a celeridade da intervenção é fundamental".



Este drone estará equipado com câmara de vigilância, um altifalante e uma boia salva-vidas insuflável com capacidade para quatro pessoas. O objetivo é, em caso de alarme, enviar o aparelho até junto das vítimas de forma a auxiliá-las e mantê-las calmas até à chegada de outros meios capazes de as trazer para terra firme ou uma embarcação. O drone também irá apoiar a vigilância dos nadadores-salvadores nas praias da Torre, Santo Amaro e Caxias.