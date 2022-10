Drones das Forças Armadas duplicam horas de voo na deteção de incêndios

Os drones das Forças Armadas realizam, este ano, 1200 horas de voo na vigilância e deteção de incêndios florestais, adiantou ao CM fonte oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). Foram realizadas 280 missões, entre 28 de maio e 18 de outubro.

É um número de horas de voo este ano "superior ao dobro" da realizadas em 2021, "o que permitiu vigiar uma área total superior a 10 vezes a área de Portugal Continental (mais de 962.000 km2) e a deteção de 131 eventos/ocorrências".

"As missões foram realizadas a partir de Beja, Mirandela e Lousã, tendo sido empenhadas, diariamente, três tripulações da Esquadra 991, compostas por cinco militares oriundos dos três ramos das Forças Armadas. Estas tripulações, fruto das especificidades da aeronave, que pode voar até nove horas, atingir altitudes de 10 000 pés e operar afastada várias centenas de quilómetros da tripulação, requerem uma seleção e preparação cuidada e exigente que permita executar a missão com sucesso e segurança", explica o EMGFA.

Foram ainda realizados 10 voos noturnos de treino, num total de 20 horas e 45 minutos, "os quais permitiram testar o equipamento e respetivos sensores", sendo esta uma aposta das Forças Armadas porque no arco noturno é mais fácil detetar focos de incêndio e há menos pessoas nas ruas para darem os alertas. "Os resultados obtidos permitiram concluir sobre a efetividade da utilização deste tipo de sistemas em operações noturnas de deteção de incêndios rurais e potenciais zonas quentes, suscetíveis de originar reacendimentos", afirmam as Forças Armadas.

As missões nos incêndios serviram para "aquisição de conhecimentos para as tripulações" de forma a, "breve trecho", se avançar para "missões de vigilância marítima a partir do Continente e das Ilhas". Já foi mesmo realizado um voo de experimentação transatlântico, de 8 horas e 30 minutos, entre Beja e Porto Santo.