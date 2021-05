Os drones que as Forças Armadas vão empenhar na vigilância e deteção de incêndios rurais podem, “a pedido da segurança interna”, ser usados para vigiar as rotas de migração ilegal e tráfico de droga no Algarve, partindo de terra ou embarcados em navios. “É uma potencial missão”, explicou esta quarta-feira o tenente-general Marco Serronha, chefe do Comando Conjunto para as Operaçõ...