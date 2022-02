Duas confeitarias assaltadas no Porto

Duas confeitarias foram assaltadas durante a madrugada desta sexta-feira junto ao Jardim de Arca d'Água, no Porto. Num dos estabelecimentos os assaltantes destruíram a porta de entradra de vidro e furtaram a máquina de tabaco.O crime terá ocorrido por volta das 04h00 da manhã e foram os vizinhos que se aperceberam do barulho e alertaram a PSP.A outra pastelaria, situada a poucos metros do primeiro local, está já desativada e de acordo com as autoridades os assaltantes terão apenas destruído a porta de vidro.A PSP está a investigar os crimes.