Duas mulheres foram detidas pela Polícia Judiciária por suspeita de terem tentado atear fogo a vários automóveis, em Vila Real de Santo António, conseguindo incendiar e destruir parcialmente um dos veículos. O CM sabe que o crime foi o culminar de discussões que as suspeitas tiveram com o proprietário dos carros, um empreiteiro local, devido a uma obra numa habitação.





A situação aconteceu na madrugada do passado domingo, no sítio das Hortas. Segundo as autoridades, as mulheres, de 24 e 35 anos, incendiaram um automóvel que estava estacionado na via pública, deixando-o parcialmente destruído. Mas tentaram mais danos. “Verificou-se ainda que, poucos minutos antes, ocorreram duas tentativas de incêndio, noutras tantas viaturas pertencentes ao mesmo ofendido, que se encontravam parqueadas junto à respetiva habitação”, descreve a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.