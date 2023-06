Duas pessoas detidas em Santo Tirso por cobrarem o dobro do dinheiro que emprestavam a pessoas com dificuldades

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em Santo Tirso um homem e uma mulher, com 40 e 35 anos respetivamente, pela prática do crime de extorsão. Os suspeitos emprestavam dinheiro a pessoas com dificuldades financeiras e cobravam o dobro.O homem e a mulher exigiam o dinheiro no final de cada mês, sendo que na falta de pagamento a dívida aumentaria. Duas mulheres, de 25 e 47 anos, foram agredidas e ameaçadas de morte pelos detidos.Uma das vítimas já tinha pago aos suspeitos cerca de 30 mil euros. No decorrer da investigação foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que culminaram na apreensão de duas armas brancas, um telemóvel e vários cadernos com anotações sobre as vítimas.Os suspeitos foram detidos e presentes ao Tribunal Judicial de Matosinhos, no dia 23 de junho, para aplicação das medidas de coação.