Dois homens, de 33 e 31 anos, morreram ontem na sequência de acidentes com motos em Mira e em Amarante (ver caixa). O primeiro conduzia um motociclo na EN334, que liga a vila à praia de Mira, quando colidiu violentamente com um carro que seguia no mesmo sentido. Na sequência do embate, o pendura do motociclo foi projetado por cima do automóvel e caiu no asfalto. Ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Aveiro. O condutor morreu no local.