Uma dupla assaltou, esta madrugada de terça-feira, um posto de combustível, em Freamunde, e escapou com tabaco.O alerta foi dado, cerca das 04h00, para a GNR de Felgueiras, para um assalto na via do Poder Local, em Ferreira.Os suspeitos usaram um carro de cor clara para concretizar o assalto e escapar.As autoridades foram acionadas para o local e investigam o paradeiro dos suspeitos.