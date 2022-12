Posto de combustível na Trofa assaltado durante a madrugada

Um grupo de homens assaltou, esta madrugada, a loja do posto de combustível de São Romão do Coronado, na Trofa.Os ladrões conseguiram escapar com cerca de mil euros em máquinas de tabaco eletrónico, tabaco e cerca de 300 euros em dinheiro.As autoridades suspeitam de que se trata do mesmo grupo que assaltou, também esta madrugada, um posto de combustível em Leça do Balio.O alerta foi dado, cerca das 03h00, ara a GNR da Trofa, para um assalto numas bombas de combustível, na intersecção da rua da Camposa com a das Carvoeiras.Os assaltantes usaram um expositor de preços, empurrado por uma viatura, para destruir a grade da porta principal da loja.As autoridades investigam o paradeiro dos assaltantes.