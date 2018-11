Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla de assaltantes em liberdade depois de sete roubos

Crimes cometidos sobre jovens em 13 dias.

Por João Tavares | 08:52

A dupla de assaltantes percorria a pé, diariamente, as ruas do Bairro Alto, da Estrela e de Campo de Ourique à procura de vítimas mais vulneráveis para roubar. Agiam sempre com violência, armados, mas a onda de assaltos terminou na sexta-feira, altura em que foram detidos por elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP.



Terão efetuado sete roubos no espaço de apenas duas semanas. Presentes a um juiz, e apesar do número elevado de crimes, os dois jovens de 18 anos saíram em liberdade.



Foi a partir do passado dia 3 que a polícia começou a registar vários ataques violentos nas três zonas já referidas. Um ponto em comum era as características das vítimas: sempre jovens, com idades compreendidas entre os 15 e 22 anos. As vítimas eram sempre ameaçadas com recurso a armas brancas, vendo-se assim obrigadas a entregar os pertences aos assaltantes, nomeadamente dinheiro e telemóveis. Logo depois, a dupla de agressores punha-se em fuga.



Devido às características dos roubos, e tendo em conta o alarme social que se gerou, a Investigação Criminal da PSP avançou em força para que se pudessem identificar os assaltantes. Foi então que a PSP "interligou a informação sobre os suspeitos, o seu ‘modus operandi’, assim como locais de fuga", o que culminou nas duas detenções, no final da semana passada.



Os detidos acabaram por ser conduzidos a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. O juiz deixou-os em liberdade com apresentações diárias na PSP.