Dupla de polícias dispara para o ar para escapar a cerco de moradores em bairro de Oeiras. Veja as imagens

Dois polícias tiveram de efetuar disparos para o ar para escapar a um cerco de moradores do bairro do Alto dos Barronhos, em Carnaxide, Oeiras, na noite de terça-feira.



Segundo o CM apurou tratam-se de dois elementos da Investigação criminal que estavam à civil mas foram reconhecidos quando faziam uma passagem no local.





De acordo com fonte oficial da PSP, a situação ocorreu durante uma abordagem policial, na rua principal daquele bairro, em que populares reagiram contra os dois agentes, primeiro com injúrias depois com o arremesso de objetos.Para escapar ao cerco, os dois polícias fizeram disparos para o ar. Ninguém ficou ferido nem houve qualquer detenção e a situação acalmou com a chegada de reforços da PSP.