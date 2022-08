Dupla detida por sequestrar e agredir após alegado roubo de droga

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois homens suspeitos de crimes de sequestro, coação, ofensas à integridade física, tráfico de estupefacientes, importunação sexual e detenção de arma proibida.

Tudo aconteceu no passado mês de abril, em Alcácer do Sal. Um dos suspeitos deslocou-se a um estabelecimento de restauração com as vítimas, tendo aparecido depois um segundo homem. Após o jantar, deslocaram-se a um bar e dirigiram-se depois à residência de um dos suspeitos.





As vítimas foram depois ameaçadas e agredidas uma vez que "ter-se-ão apropriado de produto estupefaciente", revelaram as autoridades.

"Durante as horas em que permaneceram sequestradas as vítimas foram ameaçadas com uma arma de fogo e obrigadas a despir-se. Após ser localizado o produto estupefaciente, os ora detidos permitiram às vítimas que saíssem de casa, tendo estas recorrido a um amigo para as transportar para a residência das mesmas", pode ler-se no comunicado.



Os detidos, com antecedentes por crimes contra a propriedade e tráfico de droga, foram presentes a primeiro interrogatório judicial. Um dos homens ficou em prisão preventiva e o segundo com a medida de coação de apresentações.