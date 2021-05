Dois homens acusados de terem ateado seis incêndios florestais em várias aldeias no concelho do Sardoal, entre julho e setembro do ano passado, começam segunda-feira a ser julgados pelos crimes no Tribunal de Santarém.









Os arguidos, de 28 e 41 anos, com residência em Abrantes, foram vistos por populares e apanhados em flagrante por uma patrulha da GNR ao tentarem atear um incêndio na zona do Mogão Fundeiro, mas já andavam a ser investigados por outras ignições em Alcaravela, Codes e Matagosa.

Segundo o processo, a que o CM teve acesso, estes fogos foram colocados em zonas próximas de habitações, destruíram áreas de mato e restolho, e só não provocaram danos materiais avultados graças à rápida intervenção das corporações de bombeiros do Norte do Ribatejo.





O Ministério Público salienta que os dois alegados incendiários colocaram vidas humanas em risco e agiram com o objetivo de atingir casas, pois conheciam bem as características destes terrenos, com pinheiros e eucaliptos, confinantes com os aglomerados populacionais.





Os arguidos, que estão em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, usavam um motociclo para atear os incêndios, o que facilitava a sua deslocação em estradas de terra batida e zonas de mato durante a noite. O veículo foi apreendido e o Ministério Público pede agora a sua perda a favor do Estado.





Todas as ignições foram feitas através de chama direta, com um isqueiro, não tendo sido apuradas as motivações.