Dupla lança terror em roubo milionário

Encapuzados ameaçaram funcionário de carrinha de valores com arma e fugiram com dinheiro, em Vizela.

Por Fátima Vilaça | 02:46

Não abras a boca e entrega o dinheiro". Foram as únicas palavras proferidas pela dupla de ladrões que, ontem de manhã, assaltou de rosto tapado e arma em punho um funcionário da Esegur, quando este se preparava para carregar a caixa Multibanco instalada no hipermercado Pingo Doce, em Vizela.



O assalto aconteceu a meio da manhã e lançou o pânico entre as centenas de pessoas que faziam compras. Sempre de arma levantada, os assaltantes conseguiram fugir com duas malas carregadas de dinheiro, num carro parado à porta do hipermercado, no qual os aguardava outro comparsa. A fuga ficou registada nas câmaras de videovigilância.



É a partir destas imagens que a equipa de inspetores da Polícia Judiciária do Porto, que assumiu a investigação, tenta agora localizar o grupo. Ontem mesmo, uma patrulha da GNR bateu toda a zona no sentido de encontrar a viatura.



Foram minutos de verdadeiro terror. "Ao ver a arma, algumas pessoas começaram a gritar, o que fez com que o ladrão se virasse para elas. Depois, o senhor da empresa deixou cair as malas do dinheiro e eles agarraram nelas e fugiram", descreveu ao CM, sob anonimato, uma testemunha.



Ao CM, os responsáveis do Pingo Doce de Vizela confirmaram apenas o sucedido e acrescentaram ter cedido as imagens do assalto à Polícia Judiciária. O montante roubado não foi divulgado, mas ascende às dezenas de milhares de euros.