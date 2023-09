Dupla presa em flagrante a assaltar casas em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve dois homens apanhados em flagrante a assaltar casas. O primeiro, de 33 anos, foi caçado pelas 12h00 de quinta-feira na zona da Misericórdia, no interior de uma habitação. Já estava na posse de um saco de grandes dimensões no qual guardara artigos furtados no valor superior a 1500 euros.



Já na sexta-feira, mas na Penha de França, depois de um alerta de arrombamento, agentes da PSP detiveram outro homem dentro de uma casa. Tinha dois sacos com um computador portátil, bijuteria e um televisor. Foram libertados com apresentações periódicas.